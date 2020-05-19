Калининградец голыми руками убил свою подругу

19 Май 2020 2020-05-19T17:46:33+03:00

Пьяный мужчина нанес сожительнице несколько ударов по голове, от которых жертва так и не оправилась

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Светлогорский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Балтийска. Мужчина обвиняется убийстве сожительницы.

Все произошло вечером 26 ноября прошлого года, когда пьяный хозяин квартиры набросился на свою 47-летнюю подругу с кулаками, нанес ей несколько ударов по голове после чего пара легла спать.

На третий день после случившегося женщина почувствовала себя настолько плохо, что пришлось вызвать «Скорую». Пострадавшую госпитализировали, но все усилия врачей оказались напрасными – менее чем спустя две недели несчастная скончалась. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, после чего дальнейшая судьба балтийца была практически решена. Да он и сам признался во всем, дав самые подробные показания следователям.

- В ходе расследования по уголовному делу допрошен ряд свидетелей, проведены судебно-медицинские, биологические и психиатрическая судебные экспертизы, - сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко. - Собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU