За две недели с улиц Калининграда вывезли более тонны старых покрышек

19 Май 2020 2020-05-19T18:07:44+03:00

С начала года с городских улиц было вывезено более 42 тонн покрышек.

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С 27 марта улично-дорожную сеть Калининграда моют дезинфицирующим средством. Для обеззараживания используется раствор гипохлорита кальция. Один раз в 3-4 дня обрабатывают все улицы с твердым покрытием, сообщил в ходе оперативного совещания председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов.

По его словам, в течение двух недель с городских улиц было собрано и вывезено 247,93 тонны мусора и 1,28 тонны покрышек. Всего в городе были ликвидированы свалки на восьми улицах: Столярной, Псковской, Аллее Смелых, Князева, Толстого, Ленинградской, Багратиона, Мостовой, а также в микрорайоне Совхозный».

С начала года с городских улиц было вывезено более 42 тонн покрышек.

ИСТОЧНИК KP.RU