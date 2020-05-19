Калининградских мусульман не пустят в Южный парк на праздник Ураза-байрам
В субботу 23 мая калининградские мусульмане не смогут собраться вместе для празднования Ураза-байрама. Об этом во вторник 19 мая заявил заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов.
- Вы же, наверное, вчера слышали беседу Владимира Владимировича с Дагестаном, - начал Баринов. - И он, и духовные лидеры попросили воздержаться от поведения массовых мероприятий. Если вы посмотрите в интернете, то увидите, что руководство мусульман попросило проводить это в удаленном режиме, в кругу семьи, без массовых собраний.
- То есть, в Южном парке не дадут собираться? – переспросили журналисты.
- Это будет квалифицироваться как массовое мероприятие, - ответил Баринов.
ИСТОЧНИК KP.RU