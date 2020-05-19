В Калининграде планируют снимать очередной сериал

19 Май 2020 2020-05-19T18:33:43+03:00

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В Калининграде с 1 по 15 июля запланированы съемки сериала «Входите! Закрыто!». Об этом сообщается на странице мэрии в «Фейсбук». Любовную историю намерено экранизировать ООО «Свэлл Фильм» по заказу канала «Россия-1!.

«В проекте задействованы актёры Ольга Ломаносова, Ольга Чудакова, Сергей Жарков, Иван Паршин, Игорь Гордин, Андрей Мартынов и другие. Режиссёр-постановщик – Сергей Борчуков.

Съёмочная группа обещает соблюдать все нормы техники безопасности, чистоту и общественный порядок, сохранять зелёные насаждения и прочее городское имущество. Разумеется, весь съёмочный процесс будет выстроен согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 для работников киноиндустрий», - отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU