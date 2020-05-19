Задушивший своего отчима калининградец получил 8, 5 лет «строгача»

19 Май 2020 2020-05-19T19:05:03+03:00

Тело убитого пасынок на автомобиле отвез к другому поселку и закопал на окраине

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В августе 2018 года 36-летний житель поселка Муромское Зеленоградского района поссорился со своим 53-летним отчимом. Будучи пьяным, пасынок не смог совладать с эмоциями и задушил оппонента голыми руками. Потом погрузил труп в автомобиль и вывез к окраине поселка Мечниково, где и закопал. На останки местные жители наткнулись только спустя год - 12 августа 2019-го. Личность убийцы установили, после чего им занялся Светлогорский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области.

- В ходе предварительного следствия и в суде мужчина вину в совершенном преступлении признал, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Доказательствами явились показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, протоколы иных следственных и процессуальных действий.

Сегодня, 19 мая Зеленоградский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU