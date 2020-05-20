В Калининградской области выявили 32 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией
Всего в области с начала пандемии выявлено 1042 случая коронавируса.
За последние сутки выявлено 8764 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4021 (45,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 9262 человека.
Всего в стране выявлено 308 705 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU