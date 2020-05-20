2020-05-20T10:38:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области выявили 32 новых случая коронавируса

Всего в области с начала пандемии выявлено 1042 случая коронавируса
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией

Всего в области с начала пандемии выявлено 1042 случая коронавируса.

За последние сутки выявлено 8764 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4021 (45,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 9262 человека.

Всего в стране выявлено 308 705 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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