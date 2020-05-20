2020-05-20T10:47:38+03:00
Общество

Калининградца оштрафовали на 210 тысяч за повторное пьяное вождение

Также любитель выпить лишен прав на два года
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителю Полесска придется заплатить крупный денежный штраф за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчину в прошлом году задержали пьяным за рулем, лишили прав и арестовали на 12 суток. В январе этого года его остановили автоинспекторы на автодороге Полесск-Головкино и выявили рецидив.

Суд признал его виновным в повторном пьяном вождении и оштрафовал на 210 тысяч рублей. Также любитель выпить лишен прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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