Калининградца оштрафовали на 210 тысяч за повторное пьяное вождение

20 Май 2020 2020-05-20T10:47:38+03:00

Также любитель выпить лишен прав на два года

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Жителю Полесска придется заплатить крупный денежный штраф за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчину в прошлом году задержали пьяным за рулем, лишили прав и арестовали на 12 суток. В январе этого года его остановили автоинспекторы на автодороге Полесск-Головкино и выявили рецидив.

Суд признал его виновным в повторном пьяном вождении и оштрафовал на 210 тысяч рублей. Также любитель выпить лишен прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU