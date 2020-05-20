Калининградца оштрафовали на 210 тысяч за повторное пьяное вождение
Также любитель выпить лишен прав на два года
.Фото: Александр Подгорчук
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Жителю Полесска придется заплатить крупный денежный штраф за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчину в прошлом году задержали пьяным за рулем, лишили прав и арестовали на 12 суток. В январе этого года его остановили автоинспекторы на автодороге Полесск-Головкино и выявили рецидив.
Суд признал его виновным в повторном пьяном вождении и оштрафовал на 210 тысяч рублей. Также любитель выпить лишен прав на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU