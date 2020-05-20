В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

20 Май 2020 2020-05-20T10:51:27+03:00

Электричество будет отключено на восьми улицах

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в среду, 20 мая, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Чайковского 3-7, пр-кт Советский 9-11, ул. Киевская 125-135, 141-157, 126-130, пл. Октябрьская 15-53, ул. Сосновая 3-5, ул. Книжная 12-14;

До 20 часов электричество отключено на ул. Ю. Костикова 4-40, 5-51,53-97, ул. Куйбышева 60-64.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Черниговская 31 а-б, 39-43, 53-51, ул. Брусничная 5-13.

ИСТОЧНИК KP.RU