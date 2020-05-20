2020-05-20T10:55:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: В половине новых случаев коронавирус протекал бессимптомно

Всего в регионе подтверждено 1042 случая заболевания новой инфекцией
Виктор Сергеев
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За сутки в Калининградской области было подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У 12 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у пяти - в виде респираторной инфекции. Активно по результатам лабораторного обследования контактных подтверждено 15 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции», - сообщили в оперштабе.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования.

Всего в регионе подтверждено 1042 случая заболевания новой инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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