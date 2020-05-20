Оперштаб: В половине новых случаев коронавирус протекал бессимптомно
За сутки в Калининградской области было подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«У 12 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у пяти - в виде респираторной инфекции. Активно по результатам лабораторного обследования контактных подтверждено 15 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции», - сообщили в оперштабе.
По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования.
Всего в регионе подтверждено 1042 случая заболевания новой инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU