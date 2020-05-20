На ул. Театральной в Калининграде сбили пешехода, переходившего дорогу на «красный»
В результате наезда 51-летний пешеход получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде во вторник днем под колеса автомобиля попал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Следовавший в сторону Гвардейского проспекта 32-летний водитель «Тойоты» сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.
В результате наезда 51-летний пешеход получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU