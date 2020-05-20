За сутки в Калининграде выздоровели 36 человек, переболевших коронавирусом
Всего в области по состоянию на среду, 20 мая, выздоровели 459 человек
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За сутки в Калининградской области из стационаров выписали 36 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. При этом, выявлено 32 новых случая заболевания.
Всего в области по состоянию на среду, 20 мая, выздоровели 459 человек.
Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 2 440 человек, в том числе 179 в условиях обсерватора. Это на 95 человек больше, чем днем ранее. На COVID-19 уже обследовано 37 106 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU