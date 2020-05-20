В Калининградской области засеяли овощами более 500 гектаров

20 Май 2020 2020-05-20T12:23:56+03:00

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В Калининградской области овощи открытого грунта в товаропроизводящих хозяйствах посеяны на площади 562 гектара, что более чем 50% от плана.Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Основной объем производства овощей традиционно приходится на Гурьевский, Багратионовский и Черняховский городские округа. В этом году под выращивание овощей в этих муниципалитетах предусматривается 542, 210 и 135 гектаров соответственно. Это 80% от всей запланированной в регионе площади.

В Гурьевском округе сев овощей выполнен на 60%, в Багратионовском – на 62 и в Черняховском – на 25%.

Картофель в товаропроизводящих хозяйствах региона высажен более чем на 2 тысячах гектаров, что составляет 87% от плана.

ИСТОЧНИК KP.RU