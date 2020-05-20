2020-05-20T12:34:46+03:00
Общество

С начала года машинисты КЖД пять раз применяли экстренное торможение

Пешеходы должны неукоснительно соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала года в Калининградской области машинисты пригородных поездов пять раз применяли режим экстренного торможения. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Экстренное торможение применялось из-за нахождения людей в габарите прохождения поездов.

В КЖД отмечают, что график курсирования пригородных поездов восстановлен в параметрах годового расписания, поэтому пешеходы должны неукоснительно соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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