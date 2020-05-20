В Правдинске на водителя завели дело за ДТП с пострадавшим 16-летним подростком

20 Май 2020 2020-05-20T13:55:51+03:00

Авария произошла в ноябре прошлого года на улице Центральной в поселке Крылово

Изменить размер текста: A A

В Правдинске на водителя завели уголовное дело за ДТП, в котором тяжелые травмы получил подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в ноябре прошлого года на улице Центральной в поселке Крылово. 32-летний водитель грузовика превысил скорость и врезался в придорожное дерево. В результате столкновения тяжелые травмы получил 16-летний пассажир.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв. Водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU