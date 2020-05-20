В Правдинске на водителя завели дело за ДТП с пострадавшим 16-летним подростком
Авария произошла в ноябре прошлого года на улице Центральной в поселке Крылово
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В Правдинске на водителя завели уголовное дело за ДТП, в котором тяжелые травмы получил подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в ноябре прошлого года на улице Центральной в поселке Крылово. 32-летний водитель грузовика превысил скорость и врезался в придорожное дерево. В результате столкновения тяжелые травмы получил 16-летний пассажир.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв. Водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU