2020-05-20T13:55:51+03:00
Происшествия

В Правдинске на водителя завели дело за ДТП с пострадавшим 16-летним подростком

Авария произошла в ноябре прошлого года на улице Центральной в поселке Крылово
Виктор Сергеев
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В Правдинске на водителя завели уголовное дело за ДТП, в котором тяжелые травмы получил подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в ноябре прошлого года на улице Центральной в поселке Крылово. 32-летний водитель грузовика превысил скорость и врезался в придорожное дерево. В результате столкновения тяжелые травмы получил 16-летний пассажир.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв. Водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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