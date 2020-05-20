С начала года камеры «Безопасного города» зафиксировали 19 наездов на пешеходов и велосипедистов

20 Май 2020 2020-05-20T14:02:57+03:00

Записи из архива комплекса можно использовать в качестве материалов для суда

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С начала 2020 года камеры «Безопасного города» зафиксировали 850 ДТП в городах Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В 19-ти происшествиях пострадали пешеходы и велосипедисты.

«Записи из архива комплекса «Безопасный город» можно использовать в качестве материалов для суда. Направить заявку на сохранение видеоархива в «Безопасный город» могут не только сотрудники правоохранительных органов, но и участники ДТП», - отметили в правительстве области.

Операторы «Безопасного города» круглосуточно принимают заявки на поиск и выгрузку видеоданных с более 1 400 видеокамер, расположенных на территории Калининградской области. Это можно сделать, позвонив по телефону: 8 (4012) 53-19-02. Чем точнее информацию о месте и временном интервале инцидента сообщит заявитель, тем выше возможность найти видеозапись.

ИСТОЧНИК KP.RU