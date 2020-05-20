В Калининграде прошла первая отправка призывников на Балтфлот

20 Май 2020 2020-05-20T14:25:23+03:00

Всего в рамках весеннего призыва этого года из Калининградской области призовут на военную службу более 1000 человек

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба флота, первая команда в составе 20 призывников прошла все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, профессиональный отбор, получение телефонных сим-карт.

«Призванных на военную службу молодых людей распределят по видам и родам войск, сфотографируют, выдадут многофункциональные персональные электронные карты, военные билеты и переоденут в военную форму одежды», - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Всего в рамках весеннего призыва этого года из Калининградской области призовут на военную службу более 1000 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно 10 призывников отправятся служить в Президентский полк.

ИСТОЧНИК KP.RU