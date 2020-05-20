2020-05-20T14:25:23+03:00
Общество

В Калининграде прошла первая отправка призывников на Балтфлот

Всего в рамках весеннего призыва этого года из Калининградской области призовут на военную службу более 1000 человек
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Балтфлота
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба флота, первая команда в составе 20 призывников прошла все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, профессиональный отбор, получение телефонных сим-карт.

«Призванных на военную службу молодых людей распределят по видам и родам войск, сфотографируют, выдадут многофункциональные персональные электронные карты, военные билеты и переоденут в военную форму одежды», - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Всего в рамках весеннего призыва этого года из Калининградской области призовут на военную службу более 1000 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно 10 призывников отправятся служить в Президентский полк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде заразились коронавирусом 15 работников консервного завода
Работа БСМП в Калининграде может быть приостановлена из-за вспышки COVID-19
Калининградец расплачивался найденной картой в магазинах
Ситуация с коронавирусом в Калининградской области стабильная, но напряженная
Калининградца избили молотком за денежный долг
За безопасностью отдыхающих на пляже в Зеленоградске проследит дрон-спасатель
В Калининграде отключили горячую воду в домах на 18-ти улицах
Полицейские изъяли у калининградца арсенал оружия и боеприпасов
«Дело врачей» в Калининграде будет рассматривать суд присяжных
В Калининградской области ожидаются заморозки две ночи подряд
Трое калининградцев потеряли деньги при покупке товаров онлайн
Двое калининградцев украли более 800 метров электрокабеля
В Калининграде прошла первая отправка призывников на Балтфлот
С начала года камеры «Безопасного города» зафиксировали 19 наездов на пешеходов и велосипедистов