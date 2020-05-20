2020-05-20T14:50:42+03:00
Общество

Двое калининградцев украли более 800 метров электрокабеля

Материальный ущерб составил 1,3 млн рублей
Виктор Сергеев
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В Гурьевском районе полицейские раскрыли кражу более 800 метров электрокабеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью двое жителей поселка Орловка проникли на неохраняемую территорию и похитили кабельные бухты.

«Похищенный кабель связи они подожгли, чтобы избавиться от изоляции. Освободившиеся 880 метров медного провода злоумышленники сдали в пункт приёма металлолома. Материальный ущерб составил порядка 1,3 млн рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейские задержали двоих ранее неоднократно судимых мужчин, один из злоумышленников помещен в СИЗО, второй подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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