Трое калининградцев потеряли деньги при покупке товаров онлайн

20 Май 2020 2020-05-20T15:22:05+03:00

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Трое жителей Калининграда стали жертвами мошенников при покупке товаров онлайн. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

44-летний калининградец хотел приобрести через сайт бесплатных объявлений игровую приставку для внука стоимостью 22 тысячи рублей. Мужчина перевел продавцу деньги, после чего тот перестал выходить на связь.

Жертвами мошенников также стали 27-летняя женщина, пожелавшая купить по объявлению беговую дорожку за 20 тысяч и 34-летний мужчина, соблазнившийся рекламой в одной из популярных социальных сетей о продаже спортивного костюма за 8 тысяч. Все покупатели перевели мошенникам деньги, но так и не дождались товаров.

По данным случаям возбуждены уголовные дела, полиция занимается розыском подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU