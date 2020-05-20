В Калининградской области ожидаются заморозки две ночи подряд

20 Май 2020 2020-05-20T15:38:00+03:00

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В восточных районах калининградской области ночью и утром 21 мая ожидаются заморозки от 0 до -2 °C. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Также заморозки ожидаются в ночь на пятницу, 22 мая.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует не перегружать электросети, не обогревать жилище при помощи газовых горелок, планировать отдых и работу на приусадебном участке с учетом резкого понижения температур.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»).

ИСТОЧНИК KP.RU