2020-05-20T15:38:00+03:00
Общество

В Калининградской области ожидаются заморозки две ночи подряд

Температура воздуха опустится до -2 °C
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В восточных районах калининградской области ночью и утром 21 мая ожидаются заморозки от 0 до -2 °C. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Также заморозки ожидаются в ночь на пятницу, 22 мая.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует не перегружать электросети, не обогревать жилище при помощи газовых горелок, планировать отдых и работу на приусадебном участке с учетом резкого понижения температур.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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