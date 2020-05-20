«Дело врачей» в Калининграде будет рассматривать суд присяжных
Состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении двух медработников
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В Калининграде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшей исполняющей обязанности главврача родильного дома и анестезиолога-реаниматолога.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, заявленное стороной защиты ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей удовлетворено. Теперь в закрытом судебном заседании предстоит сформировать коллегию присяжных заседателей, отбор которых состоится 8 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU