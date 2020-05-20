Полицейские изъяли у калининградца арсенал оружия и боеприпасов

20 Май 2020 2020-05-20T17:26:08+03:00

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Полицейские задержали калининградца, который незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, злоумышленник занимался раскопками в районах боевых действий времен Великой Отечественной войны. Найденные боеприпасы мужчина складировал в принадлежащих ему гаражных боксах, расположенных в Калининграде.

«В ходе обысков там обнаружили составные части огнестрельного оружия и штык-ножи, более 3 тысяч патронов различного калибра, а также предмет, конструктивно схожий с револьвером», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU