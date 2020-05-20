В Калининграде отключили горячую воду в домах на 18-ти улицах

20 Май 2020 2020-05-20T16:10:36+03:00

На плановый ремонт на две недели остановлена РТС «Южная»

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В Калининграде на плановый ремонт остановлена РТС «Южная». В течение двух недель горячей воды не будет в домах на 18-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Горячая вода отключена на ул. Муромская, Белгородская, Дзержинского, проезд Дзержинского, Дюнная, Черниговская, Мукомольная, З. Космодемьянской, Типографская, Аллея Смелых, Козенкова, набережная Карбышева, Октябрьская, ген. Павлова, Солнечный бульвар, пер.Парковый, пер. Трамвайный, Киевская, №4-52; №15-19; Машиностроительная,176-188.

В мэрии отметили, что ремонт продлится до 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU