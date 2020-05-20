2020-05-20T16:10:36+03:00
Общество

В Калининграде отключили горячую воду в домах на 18-ти улицах

На плановый ремонт на две недели остановлена РТС «Южная»
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде на плановый ремонт остановлена РТС «Южная». В течение двух недель горячей воды не будет в домах на 18-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Горячая вода отключена на ул. Муромская, Белгородская, Дзержинского, проезд Дзержинского, Дюнная, Черниговская, Мукомольная, З. Космодемьянской, Типографская, Аллея Смелых, Козенкова, набережная Карбышева, Октябрьская, ген. Павлова, Солнечный бульвар, пер.Парковый, пер. Трамвайный, Киевская, №4-52; №15-19; Машиностроительная,176-188.

В мэрии отметили, что ремонт продлится до 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде заразились коронавирусом 15 работников консервного завода
Работа БСМП в Калининграде может быть приостановлена из-за вспышки COVID-19
Калининградец расплачивался найденной картой в магазинах
Ситуация с коронавирусом в Калининградской области стабильная, но напряженная
Калининградца избили молотком за денежный долг
За безопасностью отдыхающих на пляже в Зеленоградске проследит дрон-спасатель
В Калининграде отключили горячую воду в домах на 18-ти улицах
Полицейские изъяли у калининградца арсенал оружия и боеприпасов
«Дело врачей» в Калининграде будет рассматривать суд присяжных
В Калининградской области ожидаются заморозки две ночи подряд
Трое калининградцев потеряли деньги при покупке товаров онлайн
Двое калининградцев украли более 800 метров электрокабеля
В Калининграде прошла первая отправка призывников на Балтфлот
С начала года камеры «Безопасного города» зафиксировали 19 наездов на пешеходов и велосипедистов