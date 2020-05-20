За безопасностью отдыхающих на пляже в Зеленоградске проследит дрон-спасатель

20 Май 2020 2020-05-20T16:22:15+03:00

Аппарат может доставлять до утопающего спасательный круг, а также буксировать по воде человека массой до 120 кг

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Власти Зеленоградска приобрели дрон для поиска и спасания людей на воде. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Аппарат может доставлять до утопающего спасательный круг, а также буксировать по воде человека массой до 120 кг.

Дрон оснащен видеокамерой с 10-33-кратным оптическим зумом, и возможностью передачи видео в разрешении FHD, тепловизионной камерой, буксирным механизмом, спасательным механизмом, спасательным поясом, сигнальным буем и сигнальными огнями.

Сейчас оборудование проходит процедуру документального оформления в Росавиации.

ИСТОЧНИК KP.RU