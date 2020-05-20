Калининградца избили молотком за денежный долг

20 Май 2020 2020-05-20T17:10:51+03:00

Пострадавшего обнаружила супруга, которая пришла вечером с работы и обнаружила мужчину на полу

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В Калининграде в больницу доставили мужчину с переломом ноги. Медики оказали пострадавшему первую помощь и сообщили об этом полицейским.

В ходе проверки выяснилось, что горожанина избил знакомый, который пришел к нему в гости. Причиной конфликта стал денежный долг.

«В ходе ссоры 36-летний злоумышленник вытащил из рукава припрятанный молоток и стал избивать хозяина квартиры. Подозреваемый нанес строительным инструментом несколько ударов по ноге, после чего покинул помещение», - сообщили в полиции.

Пострадавшего обнаружила супруга, которая пришла вечером с работы и обнаружила мужчину на полу. Женщина вызвала скорую помощь, медики расценили полученную травму как тяжкий вред здоровью.

Полицейские в спустя нескольких дней задержали нападавшего, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU