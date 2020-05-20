Ситуация с коронавирусом в Калининградской области стабильная, но напряженная

20 Май 2020 2020-05-20T19:21:48+03:00

Главный санитарный врач региона Елена Бабура считает, что говорить о спаде заболеваемости COVID-19 пока рано

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Число инфицированных коронавирусом жителей Калининградской области по состоянию на 20 мая составляет 1042 человека. Из них 32 заболели за предыдущие сутки. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач региона Елена Бабура.

- На протяжении последних четырех дней ситуация выглядит достаточно стабильной, но об этом необходимо говорит очень аккуратно, даже с учетом того, что коэффициент распространения инфекции несколько снизился, - считает она. - Ситуация остается достаточно напряженной, по-прежнему выявляются тяжелые случаи заболевания COVID-19 и внебольничной пневмонией, уровень заболеваемости которой в регионе остается высоким.

По количеству заболевших Калининград остается в безоговорочных лидерах, на втором месте закрепился Гурьевский район, тройку лидеров замыкает Балтийск, на четвертое место вышел Полесск, сменивший Багратионовск. В пятерке присутствует также также Зеленоградский городской округ.

Структура пациентов существенных изменений не претерпела. Дети в возрасте до 5 лет составляют примерно 4, 8% от общего числа (две недели назад это показатель равнялся 5, 3 %), люди старше 65 – 23-24%. У половины инфицированных болезнь протекает без видимых клинических симптомов.

- В основном это выявляемые активно, то есть, те, кто попадают в поле зрения врачей как контактировавшие с заболевшими коронавирусом, - пояснила Бабура. - Как правило, сами они и не подозревают, что также стали носителями инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU