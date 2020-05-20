Калининградец расплачивался найденной картой в магазинах

20 Май 2020 2020-05-20T18:07:48+03:00

При помощи бесконтактного способа оплаты он потратил 10,5 тысяч рублей

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Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела за пользование чужой банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

44-летний мужчина нашел на улице карту и решил расплатиться ей в магазинах. При помощи бесконтактного способа оплаты он потратил 10,5 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, в каких магазинах производилась оплата, после чего просмотрели записи с камер видеонаблюдения магазинов и установили личность подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU