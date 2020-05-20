Калининградец расплачивался найденной картой в магазинах
Житель Калининграда стал фигурантом уголовного дела за пользование чужой банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
44-летний мужчина нашел на улице карту и решил расплатиться ей в магазинах. При помощи бесконтактного способа оплаты он потратил 10,5 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, в каких магазинах производилась оплата, после чего просмотрели записи с камер видеонаблюдения магазинов и установили личность подозреваемого.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU