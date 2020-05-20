2020-05-20T18:28:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Работа БСМП в Калининграде может быть приостановлена из-за вспышки COVID-19

Таким образом региональное Управление Роспотребнадзора надеется предотвратить распространение опасной инфекции внутри медучреждения
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининградской областной больнице, где была зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом среди персонала и пациентов, снят режим обсервации. Сейчас работа медучреждения организована вахтовым методом с разделением потоков пациентов и приемных отделений.

- Возможный занос инфекции таким способом предотвратить, конечно, все равно вряд ли получится, - признает главный государственный санитарный врач области Елена Бабура. – Но главное здесь - не допустить внутрибольничного распространения коронавируса. Стоит надеяться, что принятые для этого меры окажутся эффективными.

Под ударом COVID-19 оказалась и больница Скорой медицинской помощи, где случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы, в основном, в отделении гнойной хирургии и урологическом отделении.

- Для того чтобы остановить распространение инфекции, медучреждение необходимо либо перевести в режим обсерватора, либо временно прекратить прием пациентов. И провести все полагающиеся противоэпидемические мероприятия, - считает глава регионального Управления Роспотребнадзора. – Этого нельзя было сделать, пока была закрыта областная больница, но теперь появилась такая возможность. Это касается многопрофильного стационара, который отделен от корпуса, где находятся госпитализированные с коронавирусной инфекцией. Мы будем принимать меры по приостановлению работы данного стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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