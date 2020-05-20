В Калининграде заразились коронавирусом 15 работников консервного завода

20 Май 2020 2020-05-20T19:03:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Хотя случаев массового заболевания коронавирусом в трудовых коллективах Калининградской области не было, отмечены случаи инфицирования COVID-19 среди сотрудников рыбоперерабатывающего предприятия БАРС. По состоянию на 20 мая таких выявлено 15 человек. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач региона Елена Бабура.

На заводе проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, его деятельность сейчас приостановлена, рабочие помещены на 14-дневный карантин.

- Отрадно, что работодатели идут на полное взаимодействие с Роспотребнадзором, оперативно и в полном объеме выполняя все наши рекомендации, - отметила Бабура. - Вплоть до того, что готовы проводить необходимые исследования за свой счет. И сами предлагают нам, что еще нужно сделать, чтобы работа предприятия была возобновлена в ближайшее время.

По словам главы областного Управления Роспотребнадзора, среди продавцов супермаркетов и кондукторов в общественном транспорте инфицированных коронавирусом пока не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU