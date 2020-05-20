2020-05-20T19:03:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде заразились коронавирусом 15 работников консервного завода

Работа предприятия приостановлена, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Хотя случаев массового заболевания коронавирусом в трудовых коллективах Калининградской области не было, отмечены случаи инфицирования COVID-19 среди сотрудников рыбоперерабатывающего предприятия БАРС. По состоянию на 20 мая таких выявлено 15 человек. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач региона Елена Бабура.

На заводе проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, его деятельность сейчас приостановлена, рабочие помещены на 14-дневный карантин.

- Отрадно, что работодатели идут на полное взаимодействие с Роспотребнадзором, оперативно и в полном объеме выполняя все наши рекомендации, - отметила Бабура. - Вплоть до того, что готовы проводить необходимые исследования за свой счет. И сами предлагают нам, что еще нужно сделать, чтобы работа предприятия была возобновлена в ближайшее время.

По словам главы областного Управления Роспотребнадзора, среди продавцов супермаркетов и кондукторов в общественном транспорте инфицированных коронавирусом пока не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде заразились коронавирусом 15 работников консервного завода
Работа БСМП в Калининграде может быть приостановлена из-за вспышки COVID-19
Калининградец расплачивался найденной картой в магазинах
Ситуация с коронавирусом в Калининградской области стабильная, но напряженная
Калининградца избили молотком за денежный долг
За безопасностью отдыхающих на пляже в Зеленоградске проследит дрон-спасатель
В Калининграде отключили горячую воду в домах на 18-ти улицах
Полицейские изъяли у калининградца арсенал оружия и боеприпасов
«Дело врачей» в Калининграде будет рассматривать суд присяжных
В Калининградской области ожидаются заморозки две ночи подряд
Трое калининградцев потеряли деньги при покупке товаров онлайн
Двое калининградцев украли более 800 метров электрокабеля
В Калининграде прошла первая отправка призывников на Балтфлот
С начала года камеры «Безопасного города» зафиксировали 19 наездов на пешеходов и велосипедистов