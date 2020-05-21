В Калининграде выявлено 34 новых случая коронавируса
Всего в области с начала пандемии выявлено 1076 случаев заражения.
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за сутки выявлено 34 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Всего в области с начала пандемии выявлено 1076 случаев заражения.
За последние сутки в России выявлено 8849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 127 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7289 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU