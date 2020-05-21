В Калининграде выявлено 34 новых случая коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T10:39:51+03:00

Всего в области с начала пандемии выявлено 1076 случаев заражения.

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В Калининградской области за сутки выявлено 34 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Всего в области с начала пандемии выявлено 1076 случаев заражения.

За последние сутки в России выявлено 8849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 127 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7289 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU