Оперштаб: У десяти заболевших коронавирус протекает в виде пневмонии

21 Май 2020 2020-05-21T11:00:45+03:00

Общее число заболевших в области составляет 1076 человек

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В Калининградской области за сутки выявлено 34 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

У 10 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у пяти - в виде респираторной инфекции. Активно по результатам лабораторного обследования контактных подтверждено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования», - заявили в оперштабе.

Общее число заболевших в области составляет 1076 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU