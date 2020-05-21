Оперштаб: У десяти заболевших коронавирус протекает в виде пневмонии
В Калининградской области за сутки выявлено 34 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
У 10 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у пяти - в виде респираторной инфекции. Активно по результатам лабораторного обследования контактных подтверждено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.
«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования», - заявили в оперштабе.
Общее число заболевших в области составляет 1076 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU