В Гурьевске в ДТП пострадал 30-летний мотоциклист

21 Май 2020 2020-05-21T11:38:40+03:00

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В Гурьевске в среду днем в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Багратионовской в 16:40. Водитель «Ауди» при повороте налево не уступила дорогу и врезалась в мотоцикл «КТМ».

В результате столкновения 30-летний мотоциклист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU