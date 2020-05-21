В Гурьевске в ДТП пострадал 30-летний мотоциклист
Мужчина получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевске в среду днем в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Багратионовской в 16:40. Водитель «Ауди» при повороте налево не уступила дорогу и врезалась в мотоцикл «КТМ».
В результате столкновения 30-летний мотоциклист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU