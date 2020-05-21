В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

21 Май 2020 2020-05-21T11:44:33+03:00

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В четверг, 21 мая, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

До 18 часов света ре будет на ул. Фрунзе 60-66, 60-72А, 68-72, 82-88, 90-96, 97-101, ул.1812 года 61, 63-65, 67а, 104-124, 67, 71-77, 79-85, ул. Литовский вал 29-37, 52-58, ул. Белокаменная 26а, ул. Грига 26, ул. Ялтинская 26,26а,28-30,32-34,38-40,55,57,59,61, ул. Литовский вал 49-55,57-59, ул. Грига 2-8, 2-й Ржевский пер. 1-13, 16, 20, ул. Емельянова 17,19-25, 25а, , 26, 28, 29, 46-56, 58-64, 64а, 66-72, 1-й Ржевский пер. 1-19, 19а, ул. Комсомольская 75, 83, ул. Камская 33-55, ул. Березовая 19-35;

До 20 часов электричество отключено на ул. Октябрьская 71-73, ул. Дзержинского 1.

Холодное водоснабжение до 12 часов приостановлено на ул. Стрелецкая 1,3,5,7,9,11,13,8,10, до 13 часов - на ул. Левитана 22,58 корп1, 58 корп2, до 14.00 на ул. Батальная 62-70,72-86.

Горячее водоснабжение из-за ремонта котельного оборудования до 14 часов приостановлено на ул. Литовский вал 23, ул. Батальная 1,6 ул. Машиностроительная 2, ул. Интернациональная 43-51,53-57а,59,61-67,69-71, б-р Л. Шевцовой 49 (д/с №43),53,42-54,56,58,60,62-66,70,76-82,84-90,92-106, ул. О. Кошевого 36-40,42,48,50,56а,58,60-66,68-74,76, до 17 часов - на ул. Батальная 62-68,70-86.

ИСТОЧНИК KP.RU