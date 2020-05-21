В Калининграде студенты сбывали фальшивые деньги и продавали наркотики

21 Май 2020 2020-05-21T12:20:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские задержали группу студентов, которые занимались сбытом фальшивых денег и наркотиков. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Учащиеся вузов приобретали в теневом сегменте интернета фальшивые 5-тысячные купюры и покупали на них товары в магазинах, аптеках и кофейнях, а также заказывая смартфоны и ноутбуки на сайтах бесплатных объявлений. Приобретенное за фальшивки имущество фигуранты перепродавали. Кроме того, студенты занимались продажей амфетамина через закладки.

Полицейские при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали пятерых студентов возрастом от 19 до 23 лет, в числе которых оказались две девушки. В ходе обысков по местам их проживания были изъяты фальшивые деньги и наркотики, также были обнаружены все закладки с амфетамином.

На студентов завели уголовные дела сразу по трем статьям УК РФ. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU