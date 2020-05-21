Калининградец решил отсудить деньги за сорвавшуюся из-за коронавируса турпоездку

21 Май 2020 2020-05-21T12:21:21+03:00

В марте этого года мужчина хотел отдохнуть в Египте, но пандемия не позволила это сделать

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Житель Калининграда через суд решил требовать у туроператора и турагента возврата денег, которые заплатил за путевку в Египет.

Договор о реализации туристического продукта был заключен 2 марта этого года с условием вылета 19 марта из Польши в Хугарду. Однако грянувшая пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эти планы. Предложение просто перенести поездку на более поздний срок калининградца не устроило – когда он еще наступит, этот срок? И мужчина решил потребовать свои 95 тысяч рублей обратно.

Однако данное требование в турфирме проигнорировали, не осавив клиенту иного выхода, кроме разбирательства в суде. И теперь к вышеназванной сумме в исковом заявлении прибавились неустойка, компенсация морального вреда, ну и оплата судебных расходов, раз уж до этого дошло.

Как сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда, предварительное судебное заседание должно состояться 11 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU