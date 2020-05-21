В Балтийске задержали мужчину, пытавшегося сжечь машину
Утром в полицию Балтийска позвонили очевидцы, которые сообщили, что на улице Ленина неизвестный обливает «Рено» жидкостью из канистры. На место сразу же отправили наряд.
Прибывшие полицейские задержали 25-летнего мужчину и доставили его в отдел. Там он признался, что действительно пытался сжечь машину, принадлежащую 22-летнему горожанину, с которым у него был конфликт.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога, с причинением значительного ущерба». Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU