В Балтийске задержали мужчину, пытавшегося сжечь машину

21 Май 2020 2020-05-21T12:39:58+03:00

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Утром в полицию Балтийска позвонили очевидцы, которые сообщили, что на улице Ленина неизвестный обливает «Рено» жидкостью из канистры. На место сразу же отправили наряд.

Прибывшие полицейские задержали 25-летнего мужчину и доставили его в отдел. Там он признался, что действительно пытался сжечь машину, принадлежащую 22-летнему горожанину, с которым у него был конфликт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога, с причинением значительного ущерба». Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU