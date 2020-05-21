В Калининграде коронавирусом заболел грудной ребенок

21 Май 2020 2020-05-21T12:58:19+03:00

Больше всего заболевших в возрастной группе 50-64 года – 13 человек

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В Калининградской области за сутки выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть грудной ребенок, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Также коронавирус выявлен у шести жителей старше 65 лет.

Больше всего заболевших в возрастной группе 50-64 года – 13 человек. Десять заболевших в группе 30-49 лет, трое в группе 18-29 лет. Кроме этого, коронавирус подхватил ребенок в возрасте до 6 лет.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1076 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU