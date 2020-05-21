В Калининграде коронавирусом заболел грудной ребенок
Больше всего заболевших в возрастной группе 50-64 года – 13 человек
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:
В Калининградской области за сутки выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть грудной ребенок, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Также коронавирус выявлен у шести жителей старше 65 лет.
Больше всего заболевших в возрастной группе 50-64 года – 13 человек. Десять заболевших в группе 30-49 лет, трое в группе 18-29 лет. Кроме этого, коронавирус подхватил ребенок в возрасте до 6 лет.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1076 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU