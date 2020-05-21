2020-05-21T14:14:55+03:00
Общество

Суд постановил снести здание кафе на набережной в Светлом

У арендатора есть 35 дней на снос здания
Виктор Сергеев
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Суд признал самовольной постройкой здание кафе на набережной морского канала в Светлом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Участок был выделен для размещения кафе открытого типа, однако арендатор возвел там объект капитального строительства, что стало основанием для госрегистрации права собственности на него.

Суд возложил на собственника обязанность снести здание в течение 35 дней с момента вступления решения в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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