В Немане бухгалтер предприятия присвоила более 500 тысяч рублей
Деньги женщина переводила на счет своего мужа
.Фото: Александр Подгорчук
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В Немане за растрату будут судить бухгалтера предприятия. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
По версии следствия, в течение полутора лет бухгалтер изготовляла платежные поручения по несуществующим договорам и счетам, заверяла их электронной цифровой подписью гендиректора и направляла для исполнения в банк. В результате чего с расчетного счета предприятия было перечислено более 500 тысяч рублей на счет ее супруга.
Судебное заседание по уголовному делу назначено на 22 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU