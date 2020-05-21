В Немане бухгалтер предприятия присвоила более 500 тысяч рублей

21 Май 2020 2020-05-21T14:26:38+03:00

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В Немане за растрату будут судить бухгалтера предприятия. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, в течение полутора лет бухгалтер изготовляла платежные поручения по несуществующим договорам и счетам, заверяла их электронной цифровой подписью гендиректора и направляла для исполнения в банк. В результате чего с расчетного счета предприятия было перечислено более 500 тысяч рублей на счет ее супруга.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU