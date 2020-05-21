2020-05-21T15:06:33+03:00
Общество

В центре Калининграда рецидивист напал и ограбил 71-летнего пенсионера

Задержать нападавшего помогла служебная собака
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде служебная собака помогла задержать грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Горького около 15 часов. Злоумышленник напал на 71-летнего пенсионера, отобрал у него телефон и сумку с продуктами.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска принялись разыскивать нападавшего. В составе следственно-оперативной группы был кинолог с собакой - немецкой овчаркой по кличке Ксорро. Четвероногий напарник сразу же взял след и направился на поиски злоумышленника. Пёс привел полицейских в один из дворов по улице Верещагина, где злоумышленник и был задержан. Похищенное имущество обнаружено и изъято.

Задержанным оказался 33-летний ранее судимый калининградец. На него завели уголовное дело по статье «Грабёж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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