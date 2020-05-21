Калининградская область вновь лидирует в рейтинге финансовой грамотности регионов России

21 Май 2020 2020-05-21T16:59:14+03:00

Наиболее финансово грамотные калининградцы – это мужчины и женщины в возрасте 45-59 лет

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По итогам 2019 года Калининградская область вошла в тройку лидеров по финансовой грамотности среди всех 85 субъектов РФ. Жители региона не только сохранили за собой лидерство, заслуженное год назад, но и улучшили предыдущие результаты.

Для оценки уровня знаний согласно методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) использовался Индекс финансовой грамотности, отражающий способность человека к разумному управлению личными финансами. Этот показатель измеряется в диапазоне от 1 до 21 балла. В 2019 году Индекс финансовой грамотности калининградцев составил 13,22, при общероссийском показателе на уровне 12,37 балла.

- У высокой оценки, которую получил регион по итогам второго исследования, на наш взгляд, два слагаемых. Первое - на начальном этапе реализации программы, еще в 2011 году, уровень финансовой грамотности жителей области не был низким, что, безусловно, положительно сказалось на результатах обучения. Второе – постоянно растущий интерес населения к вопросам финансов благодаря практической направленности программы, то есть обучение подстроено под современные запросы общества, которые меняются. За годы работы мы видим изменения в лучшую сторону, однако есть еще к чему стремиться», - отметил министр финансов Калининградской области Виктор Порембский.

Исследование, в котором приняли участие 85 000 респондентов по всей стране, проводил аналитический центр НАФИ в рамках проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Согласно исследованию, наиболее финансово грамотные калининградцы – это мужчины и женщины в возрасте 45-59 лет, люди с высшим образованием, квалифицированные специалисты и руководители. Низкая финграмотность характерна для неработающих (студентов и домохозяек) людей, не пользующихся финансовыми продуктами, сельских жителей. Интересно, что, как и в 2018 году, женщины оказались более финансово грамотными, чем мужчины.

Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев подчеркнул особую важность образовательно-просветительской работы по теме финансовой грамотности в период преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.

Добавим, что наряду с Калининградской областью в число лидеров рейтинга по уровню финансовых знаний, навыков и установок вошли Кировская область и Республика Коми. Более подробно с результатами второго Исследования уровня финансовой грамотности регионов России можно ознакомиться на портале вашифинансы.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU