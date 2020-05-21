Калининградец сломал челюсть обидчику младшего брата

21 Май 2020 2020-05-21T19:01:13+03:00

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Житель поселка Взморье стал фигурантом уголовного дела после того, как вступился за своего младшего брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером 16 мая во дворе одного из домов выпивала компания местных жителей. Двое из них что-то не поделили, началась драка, после которой один из участников инцидента позвал на помощь старшего брата.

«29-летний мужчина разобрался с обидчиком, сломав при этом ему челюсть. По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU