Калининградец сломал челюсть обидчику младшего брата
Житель поселка Взморье стал фигурантом уголовного дела после того, как вступился за своего младшего брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Вечером 16 мая во дворе одного из домов выпивала компания местных жителей. Двое из них что-то не поделили, началась драка, после которой один из участников инцидента позвал на помощь старшего брата.
«29-летний мужчина разобрался с обидчиком, сломав при этом ему челюсть. По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU