Калининградка поговорила с телефонным мошенником и лишилась 540 тыс рублей

21 Май 2020 2020-05-21T19:17:05+03:00

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Жительница Калининграда лишилась крупной суммы денег после разговора с телефонным мошенником. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

53-летней горожанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается получить доступ к ее банковскому счету.

«Для блокировки операции мнимый сотрудник банка потребовал сообщить установочные данные ее счетов в банке, что напуганная женщина и сделала. Заполучив конфиденциальную информацию, телефонный мошенник сам похитил сбережения доверчивой калининградки – 540 тысяч рублей. Сейчас его разыскивает полиция», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными и ни в коем случае и никогда не сообщать никому данные своих банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU