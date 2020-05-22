2020-05-22T10:39:26+03:00
Коронавирус Covid-19

41 новый случай коронавируса за сутки выявили в Калининграде

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано уже 1117 случаев заболевания.
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано уже 1117 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8894 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3751 случай (42,2%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 326 448 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 3249 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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