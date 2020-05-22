41 новый случай коронавируса за сутки выявили в Калининграде
За минувшие сутки в Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано уже 1117 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 8894 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3751 случай (42,2%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 326 448 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 3249 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU