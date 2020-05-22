На ул. М. Гвардии водитель «КИА» спровоцировала ДТП с пострадавшим
30-летний водитель "Митсубиси" получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром в четверг, 21 мая, в Калининграде произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Молодой Гвардии. 22-летняя водитель «КИА» при выезде со второстепенной дороги врезалась в «Митсубиси».
В результате дорожного происшествия 30-летний водитель «Мицубиси» получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU