На ул. М. Гвардии водитель «КИА» спровоцировала ДТП с пострадавшим

22 Май 2020 2020-05-22T11:12:52+03:00

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Утром в четверг, 21 мая, в Калининграде произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Молодой Гвардии. 22-летняя водитель «КИА» при выезде со второстепенной дороги врезалась в «Митсубиси».

В результате дорожного происшествия 30-летний водитель «Мицубиси» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU