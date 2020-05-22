За сутки в Калининграде под наблюдение из-за коронавируса взяли 140 человек
Всего в области теперь 1117 заразившихся новой инфекцией
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за сутки выздоровели 6 человек, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Под медицинское наблюдение взяли 140 человек, всего под наблюдением в регионе остаются 2837 человек, в том числе, 178 человек в условиях обсерватора.
Также за сутки на COVID-19 было проверено 140 человек, всего в области обследовано 39 842 человека.
Как ранее писала «Комсомолка», в регионе за сутки выявлен 41 новый случай коронавируса. Всего в области теперь 1117 заразившихся.
ИСТОЧНИК KP.RU