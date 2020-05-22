2020-05-22T11:26:20+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

Электричество отключено на 10-ти улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в пятницу, 22 мая, в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Фрунзе 60-72, 72А, 82-96, 97-101, ул. 1812 года 61-67, 67а, 71-85, 104-124, ул. Литовский вал 29-37, 52-58, ул. Белокаменная 26а, ул. Грига 26, ул. Красная 41, 43, 44, ул. К.Маркса 46-50, ул. Фестивальная аллея 15, пер. Ржевский 2-й 1-13, 16, 20, ул. Подп. Емельянова 17-25, 25а, 20-28, 29, 46-72, 64а, пер. Ржевский 1-й 1-19, 4, 8, 14, 19а.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Полк. Ефремова 3-7, 5а, ул. Ясная 15а.

Горячее водоснабжение из-за ремонта котельного оборудования до 12 часов приостановлено на ул. Ген. Павлова 28-40, до 14.00 на ул. Полк. Ефремова 3-7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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