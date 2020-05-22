В Калининграде коронавирус подхватили пятеро детей до 14 лет

22 Май 2020 2020-05-22T14:56:43+03:00

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За сутки в Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

У шести заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 19 — в виде респираторной инфекции. Также подтверждено 16 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

«Среди выявленных случаев — трое граждан, прибывших в Калининградскую область из иных субъектов России. Коронавирусная инфекция у них определена по результатом лабораторного тестирования в условиях обсерватора. Среди заболевших также пять детей до 14 лет, заразившихся в семье от родителей или родственников. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования», - заявили в оперштабе.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1117 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU