2020-05-22T14:56:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде коронавирус подхватили пятеро детей до 14 лет

Среди выявленных случаев — трое граждан, прибывших в Калининградскую область из иных субъектов России
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

За сутки в Калининградской области выявлен 41 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

У шести заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 19 — в виде респираторной инфекции. Также подтверждено 16 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

«Среди выявленных случаев — трое граждан, прибывших в Калининградскую область из иных субъектов России. Коронавирусная инфекция у них определена по результатом лабораторного тестирования в условиях обсерватора. Среди заболевших также пять детей до 14 лет, заразившихся в семье от родителей или родственников. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования», - заявили в оперштабе.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1117 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде участились кражи велосипедов
До 30 тысяч рублей: с понедельника в Калининграде за отсутствие маски на улице начнут штрафовать
На выходных въезд в приморские муниципалитеты будет ограничен
В полиции сообщили подробности ДТП под Калининградом, после которого сгорели две машины
Зарезавший соседа в новогоднюю ночь калининградец предстанет перед судом
К строительству новой школы на Сельме привлекут лучших калининградских субподрядчиков
В Калининграде двое мужчин украли с территории стройплощадки 1,5 км кабеля
Хабиб Нурмагомедов продаст свои перчатки, чтобы помочь Милане Семеньковой
На мамоновской трассе после столкновения загорелись два автомобиля
В 2020 году в Калининградской области планируют достроить три проблемных дома
Калининградец разбил автомобиль сестры и заявил об угоне