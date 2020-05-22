2020-05-22T12:42:17+03:00
Общество

Калининградка требует от филармонии 600 тысяч за сломанную руку

Горожанка посчитала, что получила травму по вине филармонии
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В ноябре 2019 года жительница Калининграда с подругой решили сходить на концерт «Джаз в филармонии». На слабо освещенной аллее, ведущей к входу в концертный зал областной филармонии им. Е.Ф. Светланова женщина не заметила ступени, оступилась, упала и сломала руку.

Ее срочно доставили в больницу где провели экстренную операцию, после чего находилась на стационарном и амбулаторном лечении.

Горожанка посчитала, что получила травму по вине филармонии, руководство которой не приняло меры для безопасного передвижения зрителей по своей территории. И попросила взыскать с филармонии компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей, а также расходы на лечение и услуги по уходу – более 46 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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