На участке ул. Чапаева в Калининграде запретят остановку транспорта

22 Май 2020 2020-05-22T12:59:41+03:00

Ограничения вступят в силу с 5 июня

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В июне на участке ул. Чапаева будет запрещена остановка транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Остановка будет запрещена с 5 июня на чётной стороне ул. Чапаева от проспекта Мира до ул. Марины Расковой. Там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», 8.5.6 «Время действия» (с 8.00 до 20.00)

Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на новые знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU