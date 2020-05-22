2020-05-22T13:05:35+03:00
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Все пригородные поезда в Калининградской области ежедневно проходят дезинфекцию

Кроме того, в каждом вагоне электропоезда «Ласточка» установлена специальная система, которая обеззараживает воздух
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области каждый пригородный поезд ежедневно проходит дезинфекцию. Об этом сообщил первым замдиректора «Калининградской пригородной пассажирской компании» Андрей Жолтов.

«Между рейсами, на конечных станциях проводится обработка поручней, подлокотников. Кроме того, в каждом вагоне электропоезда «Ласточка» установлена специальная система, которая обеззараживает воздух. То есть, воздух, поступающий в вагон извне, проходит несколько этапов очистки», – рассказал Жолтов.

Контроль за дезинфекцией транспорта осуществляют сотрудники министерства развития инфраструктуры Калининградской области.

«Обработка проводится в полном объеме. В организациях имеется запас дезинфицирующих средств. Аналогичные рейды проводятся также на объектах электрогенерации и дорожного строительства. Эту работу будем продолжать», – отметил зам министра развития инфраструктуры Алексей Ржанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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